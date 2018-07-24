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Граффити на стене жилого дома райтер из Ноябрьска посвятил воссоединению Крыма с Россией
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Граффити на стене жилого дома райтер из Ноябрьска посвятил воссоединению Крыма с Россией 

Noyabrsk24.ru 3 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Работа над рисунком уже начата. Как рассказал журналистам «Ноябрьск 24» автор идеи Сергей Иванов главный объект граффити — ласточка. Еще ширина будет около десяти метров и только на саму птицу уйдет больше десятка различных цветов. Для работы граффити-мастер подготовил около двух сотен баллончиков с краской.
«Это основная часть рисунка. Я хочу как можно скорее закончить верх, чтобы отпустить машины с подъемником. Снизу уже достану с лестницы. Рисунок посвящен событию, которое произошло совсем недавно: Крым вернулся в Россию, и я запрятал в рисунок пару пасхалок (секретов — прим. ред.). Кто увидит — тот поймёт», — рассказал Сергей.
Напомним, для того, чтобы начать рисовать молодому художнику нужна была техника для работы на высоте. На призыв о помощи, размещенный райтером в социальных сетях откликнулся житель города Иван Вершинин. — он предоставил вышку.
Идея нарисовать на кирпичной стене жилого дома 21 по улице Изыскателей птицу у Сергея Иванова появилась ещё зимой. Эскиз уже готов. Стена будет выкрашена в небесно-голубой цвет, сама птица разместится вверху, при этом рисунок будет заканчиваться на фоне настоящего неба. Это, по задумке автора, сделает изображение «живым», а птицу словно настоящей.
К слову, Сергея Иванова, который уже 10 лет рисует граффити и преобразил не один фасад, задумок много. Уличный художник хотел бы украсить изображениями знаменитых людей городские улицы, в честь которых они названы. К примеру, он уже присмотрел стену одного из домов по улице Высоцкого, где будет хорошо смотреться портрет советского поэта.
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