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В Екатеринбурге установили памятник эгоизму — большую букву «Я», перекрывающую дорогу
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В Екатеринбурге установили памятник эгоизму — большую букву «Я», перекрывающую дорогу 

Strelka Magazine 3 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Автор арт-объекта на улице Луначарского — художник Миша Маркер из Санкт-Петербурга. Инсталляция появилась в рамках фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш».
A post shared by Миша Маркер (@misha_marker) on  Jul 21, 2018 at 1:44am PDT  Огромная буква, согласно задумке автора, загораживает дорогу прохожим. Люди вынуждены обходить памятник эгоизму по обочине.
Буква сделана из бруса и листов древесноволокнистой плиты и окрашена в красный цвет за полтора дня. Установка арт-объекта не согласована с властями, поэтому его в любой момент могут демонтировать.
«Всё уличное искусство рано или поздно исчезает с улиц, таковы правила игры», — Миша Маркер.
«Выбирая место, я исходил из концепции этой работы — она должна была не перегораживать людям проход полностью, но при этом очень сильно мешать их комфортному перемещению», — рассказал художник.
Ранее Strelka Mag писал о другой работе в рамках фестиваля «Карт-бланш»: Рустаму Эшеру пришлось нарисовать на заборе полицейскую овчарку, чтобы избежать штрафа за задуманную изначально работу.
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