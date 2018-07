В Екатеринбурге установили памятник эгоизму — большую букву «Я», перекрывающую дорогу

Автор арт-объекта на улице Луначарского — художник Миша Маркер из Санкт-Петербурга. Инсталляция появилась в рамках фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш».

Огромная буква, согласно задумке автора, загораживает дорогу прохожим. Люди вынуждены обходить памятник эгоизму по обочине.

Буква сделана из бруса и листов древесноволокнистой плиты и окрашена в красный цвет за полтора дня. Установка арт-объекта не согласована с властями, поэтому его в любой момент могут демонтировать.

«Всё уличное искусство рано или поздно исчезает с улиц, таковы правила игры», — Миша Маркер.

«Выбирая место, я исходил из концепции этой работы — она должна была не перегораживать людям проход полностью, но при этом очень сильно мешать их комфортному перемещению», — рассказал художник.

