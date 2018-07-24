Петербургский художник украсит ромашками жилые дома в Мурино

Автор портретов Владимира Путина Сергея Шнурова в ромашках Алексей Сергиенко своим творчеством стремится непосредственно воздействовать на людей. Недавно он открыл интерактивный музей современного искусства на Невском проспекте, где каждый «экспонат» будь то инсталяция, перфоманс или видео-арт, хоть и является самостоятельным проектом, но преследует одну главную цель — максимально погрузить зрителя в процесс.

Художник считает, что искусство должно помогать делать людей счастливыми, а символом счастья выбрал для себя цветы ромашки.

«Это самый жизнерадостный и жизнеутверждающий цветок, который символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и лето», — говорит Сергиенко.

С ромашками, как известно, связаны его многие работы. Одна из его самых узнаваемых картин с изображением этих цветов была написана 6 лет назад. Уже позже на фоне ромашек он изобразил Владимира Путина и Сергея Шнурова, а совсем недавно написал портрет футболиста Игоря Акинфеева в ромашках. С портретом Акинфеева художник даже устроил футбольное шествие: пронес картину по Невскому проспекту, а затем выставил на фан-зоне, чтобы как можно больше человек смогли ее увидеть. Но «ромашки Сергиенко» можно встретить не только на картинах: личный внедорожник Алексей также раскрасил ромашками.

Самым «крупным» арт-объектом художника станет жилой дом в Мурино. Кроме того, как ожидается, вскоре около жилых домов будет установлена инсталляция из ромашек, высотой в три этажа. По его словам, это украсит жизнь будущих новоселов. В планах художника — открыть в Мурино филиал музея современного искусства Алексея Сергиенко.