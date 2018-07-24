Ещё
Петербургский художник украсит ромашками жилые дома в Мурино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Петербургский художник украсит ромашками жилые дома в Мурино 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Автор портретов Владимира Путина и Сергея Шнурова в ромашках Алексей Сергиенко своим творчеством стремится непосредственно воздействовать на людей. Недавно он открыл интерактивный музей современного искусства на Невском проспекте, где каждый «экспонат» будь то инсталяция, перфоманс или видео-арт, хоть и является самостоятельным проектом, но преследует одну главную цель — максимально погрузить зрителя в процесс.
Художник считает, что искусство должно помогать делать людей счастливыми, а символом счастья выбрал для себя цветы ромашки.
«Это самый жизнерадостный и жизнеутверждающий цветок, который символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и лето», — говорит Сергиенко.
С ромашками, как известно, связаны его многие работы. Одна из его самых узнаваемых картин с изображением этих цветов была написана 6 лет назад. Уже позже на фоне ромашек он изобразил Владимира Путина и Сергея Шнурова, а совсем недавно написал портрет футболиста Игоря Акинфеева в ромашках. С портретом Акинфеева художник даже устроил футбольное шествие: пронес картину по Невскому проспекту, а затем выставил на фан-зоне, чтобы как можно больше человек смогли ее увидеть. Но «ромашки Сергиенко» можно встретить не только на картинах: личный внедорожник Алексей также раскрасил ромашками.
Самым «крупным» арт-объектом художника станет жилой дом в Мурино. Кроме того, как ожидается, вскоре около жилых домов будет установлена инсталляция из ромашек, высотой в три этажа. По его словам, это украсит жизнь будущих новоселов. В планах художника — открыть в Мурино филиал музея современного искусства Алексея Сергиенко.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Сотрудники Русского музея опасаются реконструкции Михайловского дворца У Манежа в Петербурге сделали капеллу из автомобильных покрышек В Финском заливе утонул 33-летний Петербуржец
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение