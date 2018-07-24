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В Черемушках покажут «Абстракцию в круге»
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В Черемушках покажут «Абстракцию в круге» 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Персональная выставка президента Союза абстракционистов России Сергея Куприянова «Абстракция в круге» продолжит знакомить москвичей с современным искусством. Экспозиция открылась сегодня в центре культуры и искусства «Меридиан» и будет работать до 26 августа.
«Композиции, которые выстраивает художник, несут свои ассоциативные ряды, символы, знаки. Биоаморфные формы, соединенные с геометрической абстракцией, дают свежий взгляд на абстрактное искусство. Однако, вместе с этим, в работах мастера мы можем проследить интеллектуальный диалог с великим предшественником — Кандинским», — передают организаторы.
Стоит отметить, что симметрия каждой работы не случайно построена на гармонично расположенных деталях: треугольниках, квадратах, прямоугольниках, кругах, геометрических формах. Круг — символ солнца, планет, звезд — несет в себе мощную энергетику божественного начала. Они начинают притягивать зрителя, задают ему новые ориентиры восприятия современного абстрактного искусства.
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