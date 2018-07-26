В Манеже откроется выставка современного искусства «Здесь и сейчас»

Направления, которые будут рассмотрены на выставке, сближают актуальное искусство с жизнью столицы. Более 50 проектов, расширяющих само понятие «жанра», будет собрано на выставке: это и перформансы, и видео-арт, и театр, и кино, и инсталляции, и sound-art, и издательская деятельность, и образование, а также множество других форматов объединятся в пространстве и времени. Проекты, которые будут экспонироваться на выставке, представляют собой наиболее яркие и актуальные примеры инициатив, формирующих культурный ландшафт большого города. Выставка будет открыта до 20 августа. Вход свободный.