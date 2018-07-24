«Здесь и сейчас!»: чем удивит первая выставка современного искусства в Манеже

1 августа в Центральном Манеже откроется выставка современного искусства «Здесь и сейчас!». На ней представят более 50 проектов. Гости смогут ознакомиться с инсталляциями, саунд-артом, увидеть театральные перформансы, а также узнать больше об издательской деятельности.

Новая площадка для общения

Мероприятие, которое организовано Департаментом культуры города Москвы впервые, планируется сделать традиционным. Цель проекта «Здесь и сейчас!» — выявить новые художественные тенденции и направления, которые сближают актуальное искусство с жизнью города.

«Такая выставка позволяет нам увидеть, чем живут сегодня московские художники. И в дальнейшем мы хотели бы, чтобы этот проект стал регулярным и к нему присоединились авторы, работающие в самых разных жанрах», — отметил Министр Правительства Москвы , глава Департамента культуры Александр Кибовский

Новые формы

Экспозиция будет размещена на двух этажах. На первом представят мультимедийные работы, перформансы, видео-арт, интерактивные объекты и инсталляции. А нижний станет площадкой для театральных представлений, музыкальных импровизаций, лекций и мастер-классов.

Кроме того, на выставке покажут проекты, созданные с использованием современных технологий и мультимедийных инструментов. К примеру, виртуальная инсталляция Homo Virtualis (автор — российская арт-группа Recycle Group) расположится перед входом на ступенях Манежа. Наведя объектив смартфона на статичные произведения искусства, посетители увидят на экране объекты виртуальной реальности рядом с ними. Работа художницы Ирины Наховой «Видение» расскажет, как именно посетитель музея осматривает картину, и продемонстрирует движение его взгляда на экранах.

Сергей Собянин обсудил развитие городского культурного пространства с молодыми художниками

Некоторые художники приспособили общественные пространства под выставочные залы. Авторы паблик-арт проекта «ARTерия» привнесли современное искусство в новый корпус Морозовской детской больницы, а галерея «Чрезвычайная коммуникация» превратила подъезд жилого дома в галерею.

Новые имена

Отдельное место в экспозиции отведено работам молодых художников. В совместном проекте фонда V-A-C и группы школьников представлена мультимедийная карта города. Работа «Исповедальня» студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Любови Донковой представляет HSE Art Gallery — галерею, которая откроется в новом учебном году, а работа студентки Анны Дмитриевой «Typo Type» — факультет графического дизайна. Также можно будет увидеть четыре работы участников VI Московской международной биеннале молодого искусства: «Тактильные скульптуры» Елены Артеменко , «Рожденный великолепным» Томаса Синкевичюса и Вильте Бражюнайте, «Баланс» из серии «Эфемерный ленд-арт» Петра Урбанца и «Нонсенс» Ильи Гришаева.

Новые идеи

Помимо этого, все желающие смогут побывать на концертах современной музыки, перформансах, спектаклях, посмотреть кино и танцевальные номера, принять участие в дискуссиях или мастер-классах. Создатель школы перформанса PYRFYR Федор Павлов-Андреевич познакомит с работой перформера. А классический музыкант Алексей Коханов научит технике расширенного вокала.

В выставке примут участие проекты: «Атлас ВМаяковский», «ХМАТ» Протея Темена, «АСК», RandomTala Сергея Филатова , «Партитура движения», «Морковь культурная» Елены Ковылиной, галерея «Чрезвычайная коммуникация» и многие другие.