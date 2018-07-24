Археология Петлюры в музее Москвы 

Художник Александр Петлюра-знаковая фигура российского современного искусства. Выставка, проходящая в музее Москвы, один из пластов его творческой деятельности и включает шесть композиций-историй, которые отражаются в предметах, вещах и людях. Также на фотографиях «историй» можно полюбоваться «Альтернативной мисс Вселенной» моделью Пани Броня.
"Сначала, как и всякий художник, я собирал предметы, чтобы их рисовать, а потом осознал, что они представляют некий интерес, что можно их как-то организовать, обыграть. В студенческие годы я каждый вечер ходил и подбирал вещи — то один башмак, то разорванный чемодан… Мне говорили: ты что, дурак? Ведь все это притаскивалось в студенческое общежитие. А для меня в этих предметах есть какая-то поэзия, литература, что-то от сюрреализма. Эти вещи — отражение жизни во времени", — поясняет художник Александр Петлюра.