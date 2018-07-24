Археология Петлюры в музее Москвы

Художник Александр Петлюра-знаковая фигура российского современного искусства. Выставка, проходящая в музее Москвы, один из пластов его творческой деятельности и включает шесть композиций-историй, которые отражаются в предметах, вещах и людях. Также на фотографиях «историй» можно полюбоваться «Альтернативной мисс Вселенной» моделью Пани Броня.