В Нью-Йорке проходит 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды 

Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин