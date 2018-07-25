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В Нью-Йорке проходит 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды
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В Нью-Йорке проходит 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 24 июля /Синьхуа/ — 19-я Китайская выставка-продажа текстиля и одежды открылась накануне в Нью-Йорке. Цель мероприятия — помочь китайским производителям текстиля и одежды исследовать возможности рынка в США. Выставка будет проходить в течение 3 дней, участники выставки прибыли из 17 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Ван Ин
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