Ещё
Польский художник превращает классические полотна в гифки, от которых можно надорвать живот
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Польский художник превращает классические полотна в гифки, от которых можно надорвать живот 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Кайетан Обарски вдыхает новую жизнь в старые и хорошо всем известные произведения искусства, делая уморительные гифки. Художник работает под псевдонимом Кижкиложки (Kiszkiloszki) и смешивает реальность картин с современным миром, добавляя изрядную щепотку черного юмора, чтобы по-новому взглянуть на шедевры классики. Досталось полотнам и Ван Гога, и Микеланджело, и Рене Магритта, и даже Леонардо да Винчи.
Художник родился в Польше, но живет в Амстердаме. На каждую гифку он тратит от пяти до десяти часов. В Facebook его страницу лайкнуло более 77 тысяч человек. Его работы также можно посмотреть в Instagram.
Источник: Bored Panda
Bigpicture.ru: последние новости
Как японский дедушка превращает скучные таблицы Excel в произведения искусства 13 действительно ужасающих произведений искусства Скандальная графика российского художника, в которой нашлось место Путину, Мордору и слизням
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Ляпы в советских мультиках13
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение