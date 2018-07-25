В Костроме открывается выставка уникальных работ кинешемского художника

Сегодня в Костроме отрывается выставка работ кинешемского художника Виктора Шлюндина. Она носит название «Жили-были сказки, были…», сообщает муниципальная художественная галерея Костромы.

Как рассказали организаторы выставки, она носит ретроспективный характер и старается цельно представить мир сказок и былей, в котором живет художник. У него нет конкретного места, он везде.

Рисуя сказку, мастер хочет, чтобы идеалы добра и красоты стали былью. Работы Виктора Шлюндина познакомят вас с миром, преображенным его фантазией.

На выставке будет представлена картина «Идиллия» с розовым небом и огромным голубем, «Пейзаж с трубой», где главный герой — оркестровая труба, вокруг которой располагаются дома и деревья. Даже реальные города на картинах художника становятся необычными.

В экспозицию вошли 57 работ: живопись, графика, произведения бук-арта из собрания семьи художника, галереи, и его друзей. Выставка будет работать до 19 августа.