Ещё
В Казани продают музей с виртуальной бабушкой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Казани продают музей с виртуальной бабушкой 

Казанский Портал 1 час назад
Один из залов мультимедийного музея. Фото: avito.ru  В Казани продают мультимедийный музей Старо-Татарской слободы с виртуальной бабушкой. Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.
Музей находится на улице Каюма Насыри. В нем пять залов с панорамными мониторами. В них можно полистать страницы истории на тач-скринах, примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной, попить чай вместе с интерактивной бабушкой и так далее.
Стоимость мультимедийного музея — 30 000 000 рублей.
Читайте также:Как будет выглядеть новый казанский музей «Адмиралтейская верфь»
В Казани установят огромные рекламные щиты с видеорекламой. Они захватят город
Казанский Портал: последние новости
Как будет выглядеть новый казанский музей «Адмиралтейская верфь» В Казани установили Эйфелеву башню. Фото В День города в Казани дадут пятиминутный салют
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца1
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Самые яркие девушки фестивалей16
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение