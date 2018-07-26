В Казани продают музей с виртуальной бабушкой

Один из залов мультимедийного музея. Фото: avito.ru В Казани продают мультимедийный музей Старо-Татарской слободы с виртуальной бабушкой. Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.

Музей находится на улице Каюма Насыри. В нем пять залов с панорамными мониторами. В них можно полистать страницы истории на тач-скринах, примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной, попить чай вместе с интерактивной бабушкой и так далее.

Стоимость мультимедийного музея — 30 000 000 рублей.

Читайте также:Как будет выглядеть новый казанский музей «Адмиралтейская верфь»

В Казани установят огромные рекламные щиты с видеорекламой. Они захватят город