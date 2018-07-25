Галерея «Беляево» приглашает поклонников творчества известного поэта 

До 28 сентября здесь проводится выставка «Живопись словами / Между текстом и образом», приуроченная к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского.
Этот проект позволяет по-новому взглянуть на личность и творчество Владимира Маяковского, чья поэзия расцвела благодаря занятиям живописью. В своей автобиографии «Я сам» он отмечал, что «понятия поэтические» и «понятия живописные» сосуществуют в нем с детства. В экспозицию войдут уникальные материалы из фондов Государственного музея В. В. Маяковского: живописные произведения Маяковского, рисунки «Жирафьей серии», плакаты «Окна РОСТА», профиль поэта, выполненный Александром Родченко, и многое другое. В рамках проекта состоятся лекции, экскурсии, перформансы, кинопоказы, литературные и художественные мастер-классы. Подробное расписание мероприятий — на сайте галереи.
Организаторы проекта подчеркивают, что тесная связь между поэзией и живописью, характерная для искусства русского авангарда, прослеживается на выставке в графических и живописных произведениях Владимира Маяковского, Давида Бурлюка, Елены Гуро, Сергея Боброва, Федора Платова, Ольги Розановой, Василия Каменского, Сергея Городецкого. Одни пришли к живописи через поэзию, другие, будучи художниками, начинали писать стихи.