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Биологический музей приглашает на выставку лилейников
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Биологический музей приглашает на выставку лилейников 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Работники Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева приглашают на выставку поздних лилейников. Мероприятие запланировано на 1 августа.
В учреждении сообщили, что эти цветы очень часто путают с лилиями, но у них не так много общего. На выставке будут представлены новые гибриды лилейников, выведенные подмосковными селекционерами.
Отметим, что этот вид цветов уже представлялся в Биологическом музее ранее. В этот раз гостям покажут лилейники, которые распускаются в начале августа.
Цветение длится всего один день, после чего бутоны опадают. Тем, кто хочет посмотреть на растения, стоит поторопиться.
Вход в музей платный.
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