Биологический музей приглашает на выставку лилейников

Работники Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева приглашают на выставку поздних лилейников. Мероприятие запланировано на 1 августа.

В учреждении сообщили, что эти цветы очень часто путают с лилиями, но у них не так много общего. На выставке будут представлены новые гибриды лилейников, выведенные подмосковными селекционерами.

Отметим, что этот вид цветов уже представлялся в Биологическом музее ранее. В этот раз гостям покажут лилейники, которые распускаются в начале августа.

Цветение длится всего один день, после чего бутоны опадают. Тем, кто хочет посмотреть на растения, стоит поторопиться.

Вход в музей платный.