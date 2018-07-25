На ВДНХ открывается выставка «Космическая эстафета»

Выставка «Космическая эстафета» откроется 27 июля на ВДНХ в самолёте Як-42. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, экспозиция будет представлена работами победителей третьего сезона проекта «Взлёт» в категории «Дизайн». В основу выставки легла традиция космонавтов брать на орбиту игрушки, которые одновременно выступают в качестве талисманов, напоминания о земле и индикаторов невесомости на корабле. В рамках экспозиции гости смогут увидеть выполненные из дерева работы, отражающие эту традицию. Напомним, что проект «Взлёт» стартовал на ВДНХ 21 мая 2016 года. Он ориентирован на поддержку молодых деятелей современной культуры, которые получают возможность организовать выставку своих произведений на ВДНХ, работая под руководством опытных кураторов.