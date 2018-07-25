Дни Орловской области пройдут в Москве

Перед официальным открытием 9 августа в саду «Эрмитаж» для всех желающих пройдет театрализованная программа. Начало в 18:00.

Вход свободный.

Торжественная церемония открытия Дней Орловской области пройдет 9 августа в Московском театре Новая Опера им. Е. В. Колобова. После ее завершения зрителей ждет гала-концерт с участием Орловского Губернаторского симфонического оркестра и Орловского Губернаторского Камерного хора «ЛИК». Начало в 19:00.

Вход по пригласительным билетам.

Также в рамках Дней Орловской области в Москве запланированы выставочные проекты: 9 августа с 19:00 до 21:00 в фойе театра «Новая опера» будет работать выставка, посвященная 200-летию И. С. Тургенева. На выставке будут представлены логотипы, которые разрабатывались для празднования юбилея писателя.

10 августа в Центральном доме художника на Крымском валу состоится открытие экспозиции орловских мастеров.

Вход по пригласительным билетам.