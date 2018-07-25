Гвардейского мастера пригласили на выставку в Санкт-Петербург

Умелец из Гвардейска, который мастерит скульптуры из автомобильных запчастей, поедет представлять Калининградскую область в Санкт-Петербург. Александра Брагу пригласили на выставку «Душа металла», которая пройдёт в музее современного искусства. Это первая в России экспозиция в необычном стиле, куда приедут мастера со всей страны.

— Это глубоководный удильщик, точнее его железное воплощение. В реальности такие рыбы обитают в толще океанских вод. На глубине в 3 000 метров. У самок есть так называемые удочки со светящейся приманкой для добычи. В отличие от живого хищника, эта стальная рыбка безобидна и служит декоративным светильником.

Чешуя из цепей от бензопилы, а плавники из вентиляционной сетки. Автор этой довольно свирепой на вид рыбки Александр Брага смастерил её из подручной арматуры. Умелец из Гвардейска признаётся, чтобы превратить груды металлического мусора в скульптуру, главное — не техника, а вдохновение.

Александр Брага, житель Гвардейска:

— Бывает, простоишь, протопчешься на месте и ничего не сделаешь, а бывает, как волну поймаешь, даже есть и пить не хочется, идёт и не останавливается.

В коллекции стальных миниатюр черепашка в стиле СССР. Панцирь этой «железной леди» деталь от стиральной машины советского периода. А это оса — одна из любимых работ автора. В качестве усиков загнутые саморезы, а тельце насекомого это старый ротор от генератора.

На изготовление каждого арт-объекта в стиле стимпанк у автора уходит около недели. Сейчас в мастерской Александр трудится над более крупными фигурами, это рыба-меч. В ней есть всё: шестерёнки, сломанные пассатижи, и даже части от топора и кирки.

Александр Брага, житель Гвардейска:

— Надо будет пескоструем почистить её, покрасить и задекорировать. Я думаю нанести тёмным цветом, ближе к чёрному, и покрыть или бронзой или медным цветом.

В начале августа Александр повезёт свои работы в Санкт-Петербург на выставку «Душа металла», которая пройдёт в музее современного искусства. Это первая в России экспозиция в стиле recycle art, куда приедут мастера со всей страны. Гвардейский умелец пока единственный участник, кто будет представлять наш регион.

Авторов питерской выставки впечатлили самые масштабные скульптуры Александра Браги трёхметровый трансформер по имени Малыш и скрипач-робохищник с компанией маленьких помощников. Увезти гигантов не получится — они весят под тонну. Зато удильщика, черепашку и осу из Гвардейска смогут увидеть ценители искусства со всей России.

Ирина Аксёнова, Юрий Твердюк