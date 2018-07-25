Картины заключённых Башкирии покажут всему миру

У виртуальной художественной галереи республики уже более 1,5 миллиона просмотров из ста стан мира. Теперь она пополнится работами из мест лишения свободы. Об этом сообщает УФСИН России по РБ.

Просветительский сайт «Любимые художники Башкирии», демонстрирующий работы художников, скульпторов, фотографов и мастеров декоративно-прикладного искусства, объявил о конкурсе для осужденных.

Таланты в колониях есть. Во многих учреждениях открыты сувенирные участки, где пишут картины и изготавливают предметы декоративно-прикладного искусства. Люди работают в разных техниках, один создает картины из дерева, другой пишет на стекле, третий — методом художественной ковки, есть также каменная мозаика.

Что рисуют в местах лишения свободы? В основном — пейзажи. Популярна религиозная живопись, иконопись, жанровые картины. Это в большей мере потому, что православная церковь часто проводит конкурсы осуждённых.

«Стараемся создавать условия для творчества. Есть мастерские, приобретаем холст, рамы, краски и другие необходимые материалы. Какие-то домашние заготовки им передают родственники. Например, шпон разных оттенков для картин из дерева, — рассказывает сотрудник пресс-службы УФСИН России по РБ Глеб Полиновский. — Вообще художник у нас штатная должность, человек делает плакаты, наглядную агитацию и т.д. Многие здесь учатся рисовать, чтобы не зря прошло время. Мастерство в местах лишения свободы ценится, это поддержка окружающих и психологический комфорт. Так, в ИК-3 осуждённый полтора года назад стал писать маслом. До этого у него были только карандашные наброски. Сначала копировал чужие картины, а сейчас создаёт свои, хорошо владеет цветом. Он будет участвовать в этом конкурсе, выложит работы на сайт «Любимые художники Башкирии».

«Идея конкурса состоит в том, чтобы собрать в одну галерею всех художников Башкирии. Лучшие работы определят эксперты и интернет-голосование. Проект уже сумел объединить большое количество творческих людей республики, говорит один из его создателей Наиль Махмутов. — Талантливые люди есть и в местах лишения свободы. Было бы несправедливо, если бы мы их обошли. Для работ осужденных отведем отдельную рубрику нашего сайта, по ним будет отдельное голосование и отдельное награждение. Надеемся, что конкурс даст импульс для развития творческих способностей осужденных, предоставит им своеобразное окно в мир, послужит своего рода арт-терапией».

Возможно, затем получится выставить лучшие картины заключённых в уфимской художественной галерее. Презентация проекта «Любимые художники Башкирии» проходит в ходе концертов известных музыкантов и певцов Башкирии, которые пройдут в 10 исправительных учреждениях Башкории. Первые концерты уже состоялись в ИК-13 и ИК-3.

Бард Рамиль Бадамшин, организатор концертов, отмечает, что это первый такой проект в России.