Депутат попросил Мединского не допустить закрытия музея ГУЛАГа в Йошкар-Оле

Как отмечается в тексте, ранее в СМИ появилась информация о закрытии музея истории ГУЛАГа, работавшего с 2010 года в историческом здании — Доме купца Булыгина. Парламентарий в запросе отмечает, что музей работал на хозрасчетной основе, без дополнительных бюджетных ассигнований.

"В текущем году органы исполнительной власти Марий Эл фактически выселяют музей без предоставления другого помещения, мотивируя (это) якобы аварийным состоянием здания, оставляя при этом в этом же здании другие общественные организации и учреждения", — говорится в документе.

Лавров в своем обращении просит Мединского полно и объективно проверить информацию о выселении музея, а также дать «принципиальную оценку решениям органов исполнительной власти республики Марий Эл по выселению и фактическому закрытию музея, принять весь комплекс мер реагирования, направленных на пресечение нарушений законодательства и сохранение значимого для РФ музея в Йошкар-Оле».