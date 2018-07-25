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Галерея Курто закрывается на двухлетнюю перепланировку
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Галерея Курто закрывается на двухлетнюю перепланировку 

АртГид 3 часа назад
Фото: АртГид
3 сентября 2018 года галерея Института искусства Курто в Лондоне закроется на двухлетнюю перепланировку. Проект перепланировки, подготовленный архитектурным бюро Witherford Watson Mann, оценивается в £50 млн Проект предполагает расширение Большого зала галереи и обновление галерей первого и второго этажа, при этом переконфигурация и рационализация пространства должна создать более 143 кв. м дополнительных выставочных площадей. Будет реконструирован вход, создано новое пространство для временных выставок, новые интегрированные помещения для хранения произведений искусства, новый учебный центр, расширяющий доступ для школьников, семей, групп и пожилых людей. Также предполагается создание нового общественно-научного исследовательского форума Open Courtauld, предоставляющего национальной и международной аудитории платформу для дискуссий. Все изображения коллекции галереи станут доступными благодаря оцифровке. Проект реализуется при поддержке фонда лотереи Heritage. В собрании галереи Курто хранится коллекция картин импрессионистов и постимпрессионистов, среди которых знаковые работы Эдуара Мане («Бар в Фоли-Бержер»), Винсента Ван Гога («Автопортрет с отрезанным ухом»), Поля Сезанна («Гора Сен-Виктуар») и др. Во время реконструкции часть коллекции будет экспонироваться на различных выставочных площадках в Лондоне и за рубежом.
Источник: artlyst
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