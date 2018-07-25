До закрытия выставки о жизни последнего владельца усадьбы «Кусково» осталось меньше месяца

Выставка под названием «In memoriam. Посвящение графу С. Д. Шереметеву (1844-1918)» проходит в музее-усадьбе «Кусково» на улице Юности, дом 2.

Экспозиция рассказывает об удивительной судьбе этого человека, графа Сергея Дмитриевича Шереметева, последние годы жизни которого прошли здесь, в собственной усадьбе, на берегах живописных кусковских прудов.

Жители района Новогиреево, решившие посетить выставку, смогут увидеть редкие предметы из личных вещей графа, которые не размещены в постоянной экспозиции музея, фотографии значительных моментов в жизни графа, окунуться в атмосферу быта русского дворянства. Выставка закроется 12 августа.

Экспозиция рассчитана на посетителей старше шести лет.

Фото — музей «Кусково».