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До закрытия выставки о жизни последнего владельца усадьбы «Кусково» осталось меньше месяца
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До закрытия выставки о жизни последнего владельца усадьбы «Кусково» осталось меньше месяца 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Выставка под названием «In memoriam. Посвящение графу С. Д. Шереметеву (1844-1918)» проходит в музее-усадьбе «Кусково» на улице Юности, дом 2.
Экспозиция рассказывает об удивительной судьбе этого человека, графа Сергея Дмитриевича Шереметева, последние годы жизни которого прошли здесь, в собственной усадьбе, на берегах живописных кусковских прудов.
Жители района Новогиреево, решившие посетить выставку, смогут увидеть редкие предметы из личных вещей графа, которые не размещены в постоянной экспозиции музея, фотографии значительных моментов в жизни графа, окунуться в атмосферу быта русского дворянства. Выставка закроется 12 августа.
Экспозиция рассчитана на посетителей старше шести лет.
Фото — музей «Кусково».
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