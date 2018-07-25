«Тест Тьюринга для искусства»: роботы научились создавать картины, неотличимые от работ человека

«Не знаю, смотрели ли вы „Мир Дикого Запада“, но на самом деле творческий процесс можно представить в виде простого алгоритма», — сказал Эндрю Конру, организатор международного конкурса искусства среди ИИ и роботов.

Во втором сезоне сериала «Мир Дикого Запада» (осторожно, небольшой спойлер) исследователи искусственного интеллекта в попытках создать имитацию человеческого сознания обнаруживают, что, несмотря на всю его кажущуюся сложность, оно подчиняется простым правилам, записанным в нашей генетике. Эти правила или алгоритмы контролируют поведение с самого рождения, и их можно воссоздать в виде кода. На самом деле люди очень предсказуемые и простые существа — и так считают не только создатели сериала «Мир Дикого Запада», но и реальные ученые.

Одна из конкурсных работ. Изображение: Jeremy Kraybill

Так что можно предположить, что творческий процесс тоже возможно уложить в набор простых алгоритмов, которые приводят к сложным результатам. Восприятие мира художником и его техника создают тот или иной стиль — например, художественный импрессионизм или абстракцию. «Разумеется, играют роль и физиологические особенности художника, — утверждает Конру. — Взаимодействие его руки, зрения и мозга добавляют элемент уникальной случайности в каждый мазок». Однако основы творческого процесса не такие уж сложные, пусть его результат может вызывать у зрителей мощные эмоции.

Могут ли машины создать произведение искусства, которое впечатлит человека? Конру считает, что да. И его выставка Robotart показывает, насколько близки мы к этой цели.

Работа, занявшая третье место. Автор: CMIT ReART

Конкурс Robotart проводится вот уже третий год. За лучшие работы голосуют как публика, так и жюри художественных критиков, среди которых есть Джерри Зальц из издания The New York Magazine. Критики оценивают произведения по трем критериям: оригинальности и эстетике, технике живописи (наложение слоев, энергичность и их плотность, а также размытие мазков) и техническом вкладе работы.

В этом году в конкурсе участвует 100 работ от 19 команд. Некоторые из них выглядят очень многообещающе. По словам Конру, некоторые художники используют роботов-«учеников» в качестве ассистентов в своей студии. Но самое главное, что эти художественные работы показывают, что скоро мы не сможет отличить картину, написанную роботом, от той, что создал человек.

Работа победителя. Автор: CloudPainter

Возьмем, к примеру, победителя этого года — проект CloudPainter художника Пиндара ван Армана. Арман «создает креативные алгоритмы», благодаря которым промышленная роборука с кистью и искусственным интеллектом может творить. Работы получаются настолько естественными, что могут легко обмануть человека. Художественный критик Джерри Зальц сказал, что одна из его работ «не выглядит так, будто бы ее создал компьютер», однако добавил, что этот факт «не делает ее хорошей».

По словам Конру, следующим важным шагом будет момент, когда картина, нарисованная машиной, может произвести впечатление на любого зрителя, а не только на критиков. Можно считать это своеобразным «тестом Тьюринга для искусства». Подражание стилям классических художников может помочь роботам впечатлить людей, однако эта техника всего лишь копирует готовые приемы. Возможности искусственного интеллекта еще нескоро достигнут человеческого уровня, да и Конру считает, что какими бы умными ни стали машины, люди все равно будут сильнее уважать работы, созданные живым человеком.

Однако все равно стоит подискутировать и помечтать о будущем искусственного интеллекта. Если машины когда-нибудь обретут сознание, будет ли какая-нибудь разница между искусством, создаваемым людьми, и этой новой формой разумной жизни? Возможно, сознательные машины выведут искусство на новый уровень и позволят нам увидеть мир глазами иных существ. Какого бы качества ни были такие художественные работы, взглянуть на них было бы интересно.

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