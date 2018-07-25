Юбилейная выставка выпускников курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна

Название выставки выбрано не случайно: в этом году курс празднует свое десятилетие. 17 лучших выпускников представят коллекции как женской, так и мужской одежды.

«Выставка дипломных работ Британки становится ежегодной традицией Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства. Нам и нашим посетителям интересно наблюдать, как меняется тематика дипломных проектов, как трансформируются форма и содержание вещей, какие появляются новые тенденции и какие мировые тренды занимают наших дизайнеров, какие вопросы их волнуют, чем живет молодое искусство. Как для музея для нас очень важно, что в этом году выставка строится как исследовательский проект, посвященный семиотике моды, осмысляющий результаты маркетинговых и нейрологических исследований, а также затрагивающий тему трансформации культурного наследия. А для начинающих дизайнеров эта выставка — возможность получить фидбек от аудитории, единомышленников и от будущих покупателей»

Наталья Логинова , руководитель Центра моды и дизайна

Всероссийского музея декоративного искусства.

Само событие выступит важным звеном в коммуникации дизайнера и аудитории, посетители выставки смогут не просто посмотреть на одежду, а изучить концепцию и философии каждого из проектов. Структуру экспозиции выставки сформировали 8 актуальных тем и трендов, среди которых «Условное пространство», «Акцидентность», «Метамодерн».

Кураторами выставки в этом году стали: Светлана Фатеева — исследователь семиотики модных брендов, Екатерина Шувчинская — дизайнер и создатель журнала о молодом искусстве Aboutyoungego, Людмила Андреева — выпускница курса, дизайнер марки одежды A027 и Анна Черных и Владимир Тилинин — кураторы курса «Дизайн одежды» БВШД.

Комментарии кураторов выставки «10!»:

«Основа, на которую мы опираемся — это смысл. Мир вещей сегодня по большей части либо наполнен бессмысленными повторами, либо это — маркетинговый шум. Растущее количество вещей создает фон, в котором современный человек потерял себя как единицу смысла.

Работая над дипломными проектами, студенты экспериментировали с информацией, которую получили, наблюдая за волнующими их темами. Новые идеи и новые смыслы дают возможность увидеть нового человека».

Владимир Тилинин

«Все чаще крупнейшие музеи мира проводят экспозиции, посвященные модным дизайнерам прошлого и настоящего. Они вызывают огромный резонанс у публики, простаивающей часами, чтобы увидеть, казалось бы, чужую одежду. В то же время, недавние нейрологические исследования зафиксировали аналогичную активность мозга у потребителей, просматривающих изображения любимых брендов и у верующих, созерцающих религиозные имиджи.

Все это красноречиво свидетельствует о том, что роль одежды в нашей жизни не только и не столько утилитарна, сколь поэтична. Мы наполняем ее важными и притягательными смыслами. Маркетинг ведущих модных брендов достиг столь высокого уровня искусности, что их адепт попадает в сложный лабиринт взаимосвязанных ассоциаций. Только знаток способен установить между ними скрытые связи, выделить семантические уровни от сугубо портняжного до социокультурного и мифопоэтического. Одевая на себя ту или иную вещь, мы невольно становимся соавторами модного нарратива. В свое время Диор, дающий имя каждому платью в «обряде крещения» признавался, что только на модели ему было дано понять его окончательное значение (signification). Сегодня многие молодые дизайнеры творчески подходят к производству изделий и надеются увидеть в своем покупателе не столько потребителя, сколько единомышленника.

Светлана Фатеева

«Во время стремительной глобализации и интенсивного внедрения новых технологий, очень важно уделять внимание осознанности в производстве и потреблении. Молодое поколение дизайнеров берет на себя ответственность за создание новой реальности. Исследуя и трансформируя культурное наследие, коллекции выпускников отражают современную действительность, заглядывают в будущее и отсылают к прошлому. Этнофутуризм, новая универсальность и управление информацией стали главными темами этнофутуризм»

Екатерина Шувчинская

Дата официального открытия: 1 августа в 19:00 С момента открытия выставка будет работать со 2 по 14 августа 2018 г.

Ежедневно, без выходных, c 12:00 до 21:00 Стоимость билета — 200 рублей

Адрес: Москва, улица Делегатская, 3, Центр моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства

Партнеры события:

Британская высшая школа дизайна

Британская высшая школа дизайна с 2003 года является одним из важнейших образовательных центров России. Школа специализируется на профессиональном образовании в сфере творческих и бизнес-отраслей, а также развивается на основе тесных партнерских связей с университетом Хартфордшира (Великобритания). Взаимодействие с одним из ведущих университетов Великобритании осуществляется в рамках сотрудничества с факультетом креативных и культурных индустрий School of Creative Arts (по направлениям «искусство» и «дизайн») и факультетом бизнеса Hertfordshire Business School (по направлениям «маркетинг» и «реклама»).

www. britishdesign.ru Freshblood

Корпорация Freshblood — проект поддержки и развития актуального дизайна и молодых марок одежды, основанный в 2014 г. кураторами и выпускниками курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна.

В настоящее время проект развивается как индустриальная платформа, креативный сервис и площадка для коллабораций и экспериментального дизайна. С 2008 года основатели корпорации ведут авторский курс «Дизайн одежды» в Британской высшей школе дизайна, выпуская ежегодно от 15 до 20 молодых марок одежды.

www.fblood.ru www.promasterskie.com Центр моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства

Всероссийский музей декоративного искусства — единственный в России музей, объединивший в своей коллекции произведения декоративно-прикладного искусства России XVIII–XXI веков. Музей расположен в историческом центре Москвы в старинной усадьбе А. И. Остермана-Толстого. В 2017 году в ВМДПНИ открылась многофункциональная культурно-просветительская площадка — Центр моды и дизайна D3, ориентированный на изучение и популяризацию современного российского дизайна. Менее чем за год в Центре было реализовано несколько знаковых выставочных и просветительских проектов с участием ведущих специалистов в области современного российского дизайна и fashion-индустрии.

http://www.vmdpni.ru/

Отдел маркетинга ВМДПНИ: marketing@vmdpni.ru, 8 (929) 575 — 75 06