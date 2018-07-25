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«Банка», «яйцо» и «желудь»: оренбуржцы смогут увидеть старинные самовары
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«Банка», «яйцо» и «желудь»: оренбуржцы смогут увидеть старинные самовары 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
26 июля в Оренбургском областном музее ИЗО откроется выставки самоваров «В хорошей посуде и чай вкуснее».
Оренбуржцы смогут увидеть более 30 старинных и современных самоваров, подстаканники, посуда, щипцы для сахара и другие предметы для чаепития.
Стоит отметить, что родиной первых русских самоваров считается Урал. В середине XVIII века их производство началось на Суксунском заводе. Со времен самовар стал неотъемлемой частью быта как аристократов и купцов, так и небогатого люда.
«Во второй половине XIX — начале XX века стали изготавливать самовары самых разных форм: «банка», «рюмка», «ваза», «яйцо», «желудь», «дуля» и др. Поверхность дорогих самоваров декорировалась — расчеканивалась гранями, «ложками», «колонками», «медальонами», «овалами», а некоторые фрагменты корпуса украшались ручной или механической гравировкой, накладными бордюрами из рельефных листьев цветов и раковин. Самовар был не только частью сервировки чайного стола, но и важной частью оформления интерьера, и поэтому воспринимался как вещь художественная, как произведение декоративно-прикладного искусства», рассказали в пресс-службе музея.
Выставка по адресу переулок Каширина, 2 откроется 26 июля в 15.00
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