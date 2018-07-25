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На занятия по изобразительному искусству приглашаются дети из Богородского
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На занятия по изобразительному искусству приглашаются дети из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Студия «Изобразительное искусство», которая приглашает юных богородцев на бесплатные занятия, работает при Храме Преображения Господня в Богородском.
Дети смогут в ходе обучения не только изучить каноны живописи и суметь выразить свое настроение на холсте, но и найти новых друзей.
Занятия по изобразительному искусству, по мнению детских психологов, очень важны в условиях становления личности. Работа с краской и карандашом развивает усидчивость, внимание, мелкую мотoрику, мышление, речь. Доказано, что рисование успокаивает нервную систему, нормализует мысли и чувства.
Все желающие могут придти на бесплатные занятия. Для этого необходимо записаться у дежурного Воскресной школы святых равноапостольных Кирилла (ул. Краснобогатырская, 17) с понедельника по пятницу с 11.30 до 20 часов, в субботу — с 11 до 17 часов, а в воскресенье — с 10 до 17 часов.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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