На занятия по изобразительному искусству приглашаются дети из Богородского

Студия «Изобразительное искусство», которая приглашает юных богородцев на бесплатные занятия, работает при Храме Преображения Господня в Богородском.

Дети смогут в ходе обучения не только изучить каноны живописи и суметь выразить свое настроение на холсте, но и найти новых друзей.

Занятия по изобразительному искусству, по мнению детских психологов, очень важны в условиях становления личности. Работа с краской и карандашом развивает усидчивость, внимание, мелкую мотoрику, мышление, речь. Доказано, что рисование успокаивает нервную систему, нормализует мысли и чувства.

Все желающие могут придти на бесплатные занятия. Для этого необходимо записаться у дежурного Воскресной школы святых равноапостольных Кирилла (ул. Краснобогатырская, 17) с понедельника по пятницу с 11.30 до 20 часов, в субботу — с 11 до 17 часов, а в воскресенье — с 10 до 17 часов.