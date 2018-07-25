Зарплата Сталина на войне: Минобороны рассекретило уникальные документы финслужбы 

В Центральном музее Вооруженных Сил России открылась выставка, посвященная столетию финансово-экономической службы российской армии.
Выставка, посвященная столетию финансовой службы, открылась в Центральном музее Вооруженных Сил России.
Среди уникальных экспонатов представлены подлинные документы о начислении жалования нижним и верхним чинам эпохи Петра I, полевые сейфы обр. XIX-XX веков, в которых перевозились деньги для выплаты военнослужащим, зарплатная книжка красноармейца образца 1918 года.
Также вниманию посетителей музея представили рассекреченные документы о денежном поощрении советских асов за сбитые самолеты противника и, в частности, раздаточную ведомость выплаты жалования авиационной дивизии под командованием Василия Сталина.
Кроме этого на выставке можно увидеть китель знаменитого «сталинградского» снайпера Василия Зайцева, который до отправки на фронт служил на финансовых должностях, и много других интересных экспонатов.