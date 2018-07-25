Зарплата Сталина на войне: Минобороны рассекретило уникальные документы финслужбы

В Центральном музее Вооруженных Сил России открылась выставка, посвященная столетию финансово-экономической службы российской армии.

Выставка, посвященная столетию финансовой службы, открылась в Центральном музее Вооруженных Сил России.

Среди уникальных экспонатов представлены подлинные документы о начислении жалования нижним и верхним чинам эпохи Петра I, полевые сейфы обр. XIX-XX веков, в которых перевозились деньги для выплаты военнослужащим, зарплатная книжка красноармейца образца 1918 года.

Также вниманию посетителей музея представили рассекреченные документы о денежном поощрении советских асов за сбитые самолеты противника и, в частности, раздаточную ведомость выплаты жалования авиационной дивизии под командованием Василия Сталина