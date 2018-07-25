Михаил Шишин стал почётным профессором МГУИК

23-24 июля 2018 г. в Улан-Баторе, в Монгольском государственном университете искусств и культуры (МГУИК) состоялась международная конференция «Культурный мир монголов: наследие, ценности и искусство». Организаторами конференции выступили МГУИК и Международная ассоциация монгольских исследований.

Во время мероприятия в торжественной обстановке директору института комплексных исследований Большого Алтая, профессору Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова М. Ю. Шишину было присвоено звание Почетного профессора Монгольского государственного университета искусств и культуры.

По мнению Ученого совета монгольского университета, Михаил Юрьевич внес значительный вклад в изучение современного искусства и культурного наследия Монголии и Сибири, стал автором монографий, серии статей, организовал несколько российско-монгольских выставок и конференций. На форуме М. Ю. Шишин выступил с докладом «Образ Чингисхана в творчестве монгольского художника Ц. Цегмеда», в котором показал, что в творчестве современного мастера историческое перешло на уровень символического. Сразу после конференции под руководством профессора Шишина стартовала очередная экспедиция в трансграничной области России и Монголии на Алтае.

Кроме ученого с Алтая в число почетных профессоров и докторов были приняты ведущие монголоведы из Франции, Германии и Венгрии.