Ещё
Михаил Шишин стал почётным профессором МГУИК
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Михаил Шишин стал почётным профессором МГУИК 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
23-24 июля 2018 г. в Улан-Баторе, в Монгольском государственном университете искусств и культуры (МГУИК) состоялась международная конференция «Культурный мир монголов: наследие, ценности и искусство». Организаторами конференции выступили МГУИК и Международная ассоциация монгольских исследований.
Во время мероприятия в торжественной обстановке директору института комплексных исследований Большого Алтая, профессору Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова М. Ю. Шишину было присвоено звание Почетного профессора Монгольского государственного университета искусств и культуры.
По мнению Ученого совета монгольского университета, Михаил Юрьевич внес значительный вклад в изучение современного искусства и культурного наследия Монголии и Сибири, стал автором монографий, серии статей, организовал несколько российско-монгольских выставок и конференций. На форуме М. Ю. Шишин выступил с докладом «Образ Чингисхана в творчестве монгольского художника Ц. Цегмеда», в котором показал, что в творчестве современного мастера историческое перешло на уровень символического. Сразу после конференции под руководством профессора Шишина стартовала очередная экспедиция в трансграничной области России и Монголии на Алтае.
Кроме ученого с Алтая в число почетных профессоров и докторов были приняты ведущие монголоведы из Франции, Германии и Венгрии.
АиФ — Алтай: последние новости
Почему закрыли бийский музей Чуйского тракта? Шукшинские дни на Алтае. Полная программа Шукшинского кинофестиваля 2018 Федор Добронравов выступит в алтайском драмтеатре в спектакле «Чудики»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей4
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Иностранки, покорившие советское кино1
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение