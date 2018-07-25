Музей бумаги получил копию водяной мельницы XVIII века

Одной из главных достопримечательностей музея бумаги «Бузеон», который откроется в конце августа в поселке Полотняный Завод Дзержинского района, станет водяная молотковая мельница. Фото Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры Как сообщил «Калуге 24» директор музея Константин Гавриленко, это точная копия мельницы, использовавшейся при производстве бумаги в XVIII веке. Изготовлена она была кондровскими столярами из лиственницы по чертежам, которые хранятся в музее бумаги каталонского города Капельядес. Полотнянозаводская копия — рабочая, поэтому молотки, как им и положено, будут измельчать сырье для производства бумаги. В движение их, правда, будет приводить не только вода, но и скрытый от глаз посетителей электродвигатель. Посетители музея также смогут увидеть, как работает еще один музейный экспонат — лабораторный листоотливной аппарат 1953 года и попробовать отлить лист своими руками. В музее будут представлены образцы японской, арабской, французской, русской бумаги ручного производства XVIII-XIX веков, а также украшения из бумаги, выполненные в различной технике: папье-маше, вырубка, оригами. На интерактивной стене можно будет совершить виртуальную экскурсию по действующим цехам Полотняно-Заводской бумажной фабрики. Напомним, открытие музея приурочено к юбилею — 300-летию со дня основания Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры, одного из старейших предприятий России. Празднование юбилея начнется 24 августа.