Ещё
Астраханцев приглашают поимпровизировать за мольбертами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Астраханцев приглашают поимпровизировать за мольбертами 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Арт-эпиграфом вечера, который стартует в 18:00, станет картина современного канадского художника Микаэля Клоза. Это один из женских портретов в его исполнении, подаренный автором галерее, отмечают в региональном министерстве культуры и туризма.
Гости познакомятся также с творчеством астраханских художников Игоря Ладова и Петра Медведкина — участников конкурса «Проф/наив-2018», поимпровизируют за свободными мольбертами и послушают музыку в исполнении Михаила Гейфмана.
В импровизациях последнего — и следование русской классической традиции, и элементы фри-джаза, и образные музыкальные зарисовки-впечатления.
Еще один подарок посетителям музейного дворика — открытие выставки ярких и оригинальных графических работ волгоградского художника Сергея Борисова «Пас от Моны Лизы» и встреча с автором.
Выставка одного вечера в библиотеке представит работу известного астраханского живописца Камиля Сафаргалеева «Портрет дочери. Музыкальный этюд» из собрания галереи.
Ревизор.ru: последние новости
Вокруг света с Владимиром Маяковским В московском Музее Победы создадут трёхмерную панораму Брестской крепости В самарском художественном музее откроется выставка "Город солнца"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей4
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Иностранки, покорившие советское кино1
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение