Астраханцев приглашают поимпровизировать за мольбертами

Арт-эпиграфом вечера, который стартует в 18:00, станет картина современного канадского художника Микаэля Клоза. Это один из женских портретов в его исполнении, подаренный автором галерее, отмечают в региональном министерстве культуры и туризма.

Гости познакомятся также с творчеством астраханских художников Игоря Ладова и Петра Медведкина — участников конкурса «Проф/наив-2018», поимпровизируют за свободными мольбертами и послушают музыку в исполнении Михаила Гейфмана.

В импровизациях последнего — и следование русской классической традиции, и элементы фри-джаза, и образные музыкальные зарисовки-впечатления.

Еще один подарок посетителям музейного дворика — открытие выставки ярких и оригинальных графических работ волгоградского художника Сергея Борисова «Пас от Моны Лизы» и встреча с автором.

Выставка одного вечера в библиотеке представит работу известного астраханского живописца Камиля Сафаргалеева «Портрет дочери. Музыкальный этюд» из собрания галереи.