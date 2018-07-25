Барные стулья и кресла установили перед картинами для посетителей Новой Третьяковки

В Новой Третьяковке открылась выставка-эксперимент «Третьяковка: Другая редакция» при участии студентов института «Стрелка». Теперь постоянную экспозицию галереи можно осмотреть, сидя в кресле или на барном стуле. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

«Лето в Москве — это прекрасное время года, для Третьяковской галереи в этом году это стало временем эксперимента. Мы сделали совместную выставку с институтом «Стрелка» и их студентами. Ребята предложили по-новому взглянуть на существующую коллекцию Новой Третьяковки и прокомментировать, интерпретировать произведения по-новому. Например, по всем залам расставлены специальные стулья и новые кресла, в которых человек может почувствовать себя совсем не так, как он обычно чувствуют себя, стоя перед картинами. Здесь он может почувствовать себя в баре или в шумном клубе, или, наоборот, в тихой библиотеке. Это меняет восприятие искусства, которое он видит из предлагаемой обстановки, и, конечно же, очень интересные комментарии сопровождают картины. Это совсем не общепринятый искусствоведческий подход, это абсолютно личные комментарии и они довольно интересные», — рассказала Т. Мрдуляш.

Она пояснила, что выставка будет состоять из двух частей. Одну из них смогут увидеть все москвичи и гости столицы, не заходя в здание Третьяковки. Со стороны набережной парка «Музеон» можно увидеть художественную инсталляцию, которая посвящена современному городскому проектированию.

«Выставка состоит из двух частей. Прежде всего это то, что смогут увидеть все горожане, которые прогуливаются по набережной «Музеона», там, где новый вход в Третьяковскую галерею, появилась яркая колоннада, которая рассказывает про урбанистику как новую науку о городе и о Новой Третьяковке как о городском пространстве. И вторая часть для тех, кто зайдет в музей: эти посетители смогут взглянуть на постоянную экспозицию Новой Третьяковки, на историю искусства XX века в новом свете, глазами и устами известных модельеров, урбанистов, архитекторов, писателей, философов. Здесь замечательные публицисты, все тексты, которые они писали, очень личные, это своеобразный взгляд на историю, на нашу жизнь», — пояснила Т. Мрдуляш.

Выставка будет открыта для посетителей в галерее на ул. Крымский Вал с 26 июля по 26 августа 2018 г.