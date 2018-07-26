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В Третьяковке открылась выставка-эксперимент
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В Третьяковке открылась выставка-эксперимент 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Третьяковская галерея совместно с магистерской программой Advanced Urban Design открыла выставку-эксперимент «Третьяковка: Другая редакция». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«У входа в музей со стороны Москвы-реки появилась монументальная колоннада, каждая из колонн которой работает как художественная инсталляция, посвященная тому или иному аспекту современного городского проектирования. Также через залы основной экспозиции музея проложен так называемый «Другой маршрут», который связывает произведения самых разных жанров и эпох в необычную альтернативную историю», — рассказали организаторы.
По словам куратора выставки Анастасии Смирновой, авторы «Другой редакции» предложили посетителям взглянуть на музей, как на город. «Молодые дизайнеры-проектировщики смогли, во-первых, рассказать об особенностях профессионального поля урбанизма, а во-вторых, применить некоторые методы городского проектирования в музейном пространстве», — отметила она.
Выставка, которая располагается в Новой Третьяковке на Крымском Валу, закроется 26 августа.
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