Вокруг света с Владимиром Маяковским

Галерея «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» предлагает вниманию всех посетителей, интересующихся творчеством Владимира Маяковского и поэтов-футуристов, проект «Живопись словами/ Между текстом и образом», сотканный из редких материалов фонда Государственного музея В. В. Маяковского. Живописные работы соседствуют с редкими изданиями, рукодельными книгами, фотографиями, графикой, рисунками, игрой слов и образов наших современных художников и поэтов.

Не секрет, что многие творцы слова той эпохи, изобретатели нового языка, всерьёз занимались живописью. Рисовать учился и сам Владимир Маяковский. Компанию в этом виде творчества составили его коллеги и друзья по цеху: Давид Бурлюк, Елена Гуро, Сергей Бобров, Федор Платов, Ольга Розанова, Василий Каменский, Сергей Городецкий и их последователи второй половины ХХ-го века: Эрик Булатов, Илья Кабаков, Игорь Шелковский, Ростислав Лебедев, Алексей Гончаренко, Александр Панкин, Вагрич Бахчанян, Людмила Петрушевская, Дмитрий Пригов. Фото: предоставлены пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

На выставке представлены импрессионистические пейзажи Давида Бурлюка, несколько наивные и трогательные работы Василия Каменского, человека знаменательного, незаурядного — поэта и одного из первых русских авиаторов, ученика Харитона Никаноровича Славороссова (Семенко). Харитон Славороссов был одним из пионеров лётного дела в России, ему и посвятил Василий Каменский знаменитое «Танго с коровами»:

С оловянным веселием

Смотрим мы на судьбу.

Мы — Открыватели Стран —

Завоеватели Воздуха —

Короли апельсиновых рощ И скотопромышленники.

Может быть, выпьем

Чарку вина

За здоровье Комет,

Истекающих бриллиантовой кровью. Фото: предоставлены пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

А виды Камы, парения птиц словно вышли из стихотворения «Полет»:

Бирюзовыми

зовами

Взлетая

и тая В долины лучистые

Покоя земли

Раскрыляются крылья

Быстрины взметая

Стаи цветистые

Птиц — короли.

За Василием Каменским следует Ольга Розанова — выдающаяся художница русского авангарда, оформитель футуристических изданий. Именно ей Владимир Маяковский посвятил стихотворение «Светлой О. В. Р. — эти стихи»: …

Мой крик в граните времени выбит,

И будет греметь и гремит,

Оттого, что в сердце, выжженном, как Египет,

Есть тысяча тысяч пирамид!

И, конечно, на выставке можно насладиться работами самого Владимира Маяковского — его знаменитой «жирафьей серией». Фото: предоставлены пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

Выставка «Живопись словами/ Между текстом и образом» работает до 28 сентября 2018 года. Фото: предоставлены пресс-службой Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля

Кругосветное путешествие сквозь страны Европы и Америки вместе с поэтом можно совершить на выставке Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля. В 20-е годы ХХ-го века поэт девять раз выезжал за пределы Советского Союза. Выставочное пространство под названием «Владимир Маяковский. Там и у нас» Дома И. С. Остроухова в Трубниках позволяет прогуляться и пройти по чопорному и размеренному Берлину, курортам Германии, бурлящему Парижу, деловым Нью-Йорку и Детройту, экзотической Мексике (благо карты городов с обозначенными адресами и улицами присутствуют):

Сколько миль воды

винтом нарыто, —

и встает

живьем

страна Фениамора

Купера

и Майн-Рида. Фото: предоставлены пресс-службой Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля

Заметки о европейских впечатлениях, переписка, фотографии и открытки, во многом впервые представленные из закрытой части Российского государственного архива литературы и искусства, а также экспонаты, личные и бытовые вещи, подарки из фондов Государственного музея В. В. Маяковского, Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственного архива Российской Федерации, Музея архитектуры им. А. В. Щусева, Мультимедиа Арт Музея сопровождают мировое турне поэта. Помочь разобраться в длительном круизе, полном встреч и впечатлений, поможет обширная культурно-просветительская программа: мастер-классы и экскурсии, дни Мексики и Германии, лекции о коллегах и товарищах по перу, «золотых 20-х годах» прошлого века, моде, кинематографе, увлечениях и друзьях, знаменитых театральных постановках на Таганке.

Выставка «Владимир Маяковский. Там и у нас» работает до 10 октября 2018 года. И это ещё не все. Юбилейную Москву Маяковского ждёт лекция «Здорово, Серёжа! Здорово, Володя!» в Культурном центре «Дом-музей Марины Цветаевой» 28 июля. Поэтическое соперничество двух равновеликих по таланту поэтов с бунтарским духом сопровождало столицу начала ХХ-го века, но оба остались в памяти народной.

Конец августа и сентябрь подарят всем почитателям творчества поэта-бунтаря премьеру музыкально-драматического спектакля «Маяковский» в театре Луны. История встреч и расставаний, дружбы и предательства, создания нового миропорядка, словотворчества и языка предстанут в сплаве разноликого и грозного ХХ-го века.