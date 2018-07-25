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В летней подростковой программе участвует школа искусств «Измайлово»
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В летней подростковой программе участвует школа искусств «Измайлово» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В проекте свободного пространства для подростков «Комната 502» активно участвует Московская городская объединенная детская школа искусств «Измайлово».
Библиотека им. Н. А. Некрасова в рамках летней образовательной программы распахнула свои двери для всех желающих. Нет нужды на пятом этаже учреждения сохранять тишину, ведь здесь царит творчество и самобытность подростковой среды. По словам посетителей, выбраться из 502-й не так уж просто. Здесь почти ежедневно проходят познавательные лекции и мастер-классы, интересные книги и увлекательные настольные игры, комиксы и фильмы, чай и вкусное печенье, общение со сверстниками.
Став активным участником проекта, детская школа искусств «Измайлово» приступила к организации цикла бесплатных занятий об уличном искусстве «Строй-дестрой». В программе — не только теория, но и практика. Ведущая курса, художница Дарион Шаббаш помогает желающим освоить технику работы с баллончиком, изготовления трафаретов. В планах — посещение выставки Banksy в Центральном доме художника и подготовка собственного проекта. Работает и бесплатный курс занятий по созданию любительского журнала «Зин своими руками». Графический дизайнер и ведущая этого курса Аня Зудина помогает участникам узнать историю зина. На ее уроках можно научиться создавать коллажи, сочетая фотографии и тексты, а также подбирать шрифты и придумывать проекты собственного журнала.
Полное расписание и больше подробностей о курсах на страничке проекта.
Для посещения нужен всего лишь читательский билет библиотеки им. Н. А. Некрасова по адресу: ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (ст. м. «Бауманская»), который можно получить в библиотеке, прихватив с собой паспорт.
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