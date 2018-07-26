Летние лекции о культуре продолжатся в РГБМ

Занятия проводит культурный центр «Пунктум», организованный в рамках просветительской деятельности библиотеки.

В Российской государственной библиотеке для молодежи проводятся серии лекций, посвященных ключевым аспектам мировой культуры и искусства.

Очередная такая лекция, озаглавленная «Древний Египет: колыбель искусств», состоится в конференц-зале библиотеки 30 июля в 18:00. В качестве лектора выступит основатель центра «Пунктум», преподаватель РГГУ Валерия Косякова.

Как она сама комментирует выбранную тему, «Древний Египет интересен, прежде всего, своей многовековой историей, повлиявшей на становление мировой цивилизации. Мы поговорим о важнейших открытиях египтян в архитектуре и искусстве, увидим, как происходила латинизация страны фараонов. Внимательно рассмотрим фаюмский портрет, повлиявший на развитие раннехристианской иконописи».