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Выставка картин открылась в галерее «А3»
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Выставка картин открылась в галерее «А3» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Персональная выставка художницы Александры Князевой «Если есть, то кто» 26 июля стартовала в Московском выставочном зале Галерея «А3».
Москвичи смогут увидеть полотна, на которых девушка размышляла о восприятии времени в эпоху популяризации гаджетов. На картинах изображены герои, которые утратили связь с пространством.
Александра Князева выразила свое мнение по поводу того, способны ли мы сохранить свою идентичность в предложенных цивилизацией условиях, сообщили на официальном сайте учреждения.
Вход платный. Желающих увидеть выставку приглашают по адресу: Староконюшенный переулок, дом 39.
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