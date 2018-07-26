Выставка картин открылась в галерее «А3»

Персональная выставка художницы Александры Князевой «Если есть, то кто» 26 июля стартовала в Московском выставочном зале Галерея «А3».

Москвичи смогут увидеть полотна, на которых девушка размышляла о восприятии времени в эпоху популяризации гаджетов. На картинах изображены герои, которые утратили связь с пространством.

Александра Князева выразила свое мнение по поводу того, способны ли мы сохранить свою идентичность в предложенных цивилизацией условиях, сообщили на официальном сайте учреждения.

Вход платный. Желающих увидеть выставку приглашают по адресу: Староконюшенный переулок, дом 39.