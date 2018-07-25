Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 28, 29 июля

Итальянский фестиваль музыкальных фильмов на Соборной площади, фестиваль талантов «Супердети» в парке им. Горького, флешмоб дружеских рукопожатий в честь Международного дня дружбы на набережной — события, которые ни в коем случае нельзя пропустить. И не надо забывать, что в Перми выходные начинаются в пятницу: на берегу Камы пройдёт детская дискотека, а в кинотеатре под открытым небом можно будет посмотреть художественный фильм «Город Зеро». Благо, погода ещё дарит нам жаркие дни.

28 июля | ВЫСТАВКИ

В чертогах Терпсихоры | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Неизвестный Солженицын | Фотовыставка | 10.00-18.00 | Библиотека им. Чехова | 12+

Пермская икона. ХХI век | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 12+

После иконы | Выставка современного христианского искусства | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

28 июля | ФЕСТИВАЛИ, СОРЕВНОВАНИЯ, ДОСУГ

В гостях у гнома­астронома | 15.00 | Планетарий | 7+

Выходные на набережной | 12.00 | Набережная Камы | 0+

День здоровья | Развлекательная программа со спортивными мастер-классами | 14.00-15.30 | Сад им. Свердлова | 0+

Детский досуг | Тематическая ярмарка | 12.00-18.00 | Парк им. Горького | 0+

Итальянский фестиваль музыкальных фильмов | 14.00-23.00 | Соборная площадь | 0+

Летний каток | 10.00-2.00 | Эспланада | 0+

Летний читальный зал | 12.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Предание о звёздах | 17.00 | Планетарий | 12+

Сказочная история о полётах в космос | 12.00 | Планетарий | 6+

Супердети | Фестиваль талантов | 14.00 | Парк им. Горького | 0+

29 июля | ВЫСТАВКИ

В чертогах Терпсихоры | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Пермская икона. ХХI век | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. Горького | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

После иконы | Выставка современного христианского искусства | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

29 июля | ФЕСТИВАЛИ, СОРЕВНОВАНИЯ, ДОСУГ

В звёздном царстве зодиака | 12.00 | Планетарий | 5+

Выходные на набережной | 12.00 | Набережная Камы | 0+

Детский досуг | Тематическая ярмарка | 12.00-18.00 | Парк им. Горького | 0+

Итальянский фестиваль музыкальных фильмов | 14.00-23.00 | Соборная площадь | 0+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Летний каток | 10.00-23.00 | Эспланада | 0+

Летний читальный зал | 12.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Международный день дружбы | 14.00 | Набережная Камы | 0+

Путешествие по Солнечной системе | 15.00 | Планетарий | 10+