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Музей Победы продлил выставку о герое восстания в концлагере «Собибор» А. Печерском до конца лета
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Музей Победы продлил выставку о герое восстания в концлагере «Собибор» А. Печерском до конца лета 

Агентство «Москва» 1 час назад
Музей Победы на Поклонной горе продлил до 31 августа 2018 г. работу выставки, посвященной подвигу советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание в нацистском лагере смерти «Собибор». Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
«Работа тематической выставки «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму» продлена до 31 августа 2018 г. На выставке Музея Победы можно увидеть единственный прижизненный портрет героя «Собибора». Это копия картины известного художника Меера Аксельрода, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А. Пушкина», — говорится в сообщении.
Уточняется, что портрет был написан в 1968 г. Подлинник картины находится в частной коллекции.
В пресс-службе пояснили, что всего на выставке Музея Победы представлено около 100 экспонатов — фотографий, писем, книг из личного архива участников восстания.
Восстание в лагере смерти «Собибор» произошло 14 октября 1943 г. А. Печерскому удалось сплотить вокруг себя сотни узников из разных европейских стран. После окончания войны А. Печерский жил в Ростове-на-Дону, работал в Театре музыкальной комедии.
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