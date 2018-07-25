Спикер облдумы предложил вернуть в Саратов музей авиационного завода

Сегодня, 25 июля, председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин , закрывая обсуждение в рамках посвященного сфере культуры правительственного часа, предложил создать в Саратове музей истории авиационного завода.

Музей с уникальными экспонатами, по словам спикера, уже существовал в Саратове, но позднее его коллекция была передана Саратовскому государственному техническому университету, а тот перенаправил ее в свой филиал в Петровске. Кузьмин заметил, что это было сделано законно, и все же жаль, что экспонаты покинули Саратов. Между тем, для их размещения в областном центре требуется только 200 квадратных метров выставочных площадей.

Министр культуры Татьяна Гаранина согласилась с необходимостью вернуть коллекцию в Саратов. И предложила, пока идет поиск здания для музея, сделать выставку в музее «Россия — моя история».