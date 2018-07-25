Не стало известного костромского художника и педагога Виктора Битколова

24 июля 2018 года не стало Виктора Ахмет-Яновича Битколова — художника, преподавателя, ставшего любимым для множества выпускников художественно-графического факультета КГУ имени Н. А. Некрасова. В мае ему исполнилось всего 67 лет.

Виктор Ахмет-Янович родился в Ярославле, но, закончив в 1975 году художественно-графический факультет Костромского педагогического института имени Н. А. Некрасова, остался в Костроме. С нашим городом у него связана вся жизнь — и творческая, и семейная, и трудовая. Несколько десятилетий, работая доцентом на кафедре изобразительных искусств вуза, он посвятил преподаванию и подготовил не одно поколение педагогов-художников, до сих пор с благодарностью вспоминающих своего учителя, — рассказывают в КГУ.

На пенсию Виктор Битколов ушел всего три года назад, в 2015 году, но писать картины не перестал. Всю жизнь Виктор Ахмет-Янович оставался верен выбранной манере работы, сохраняя уважение к лучшим традициям мирового и русского изобразительного искусства и понимание труда художника как одной из форм служения, свидетельствующего о красоте мира. Мотивы пейзажей Виктора Битколова наполнены светом, просты, но в них есть одухотворенность, сосредоточенность, стремление автора сделать будничный мотив эстетически значимым.

В 1991 году В. А. -Я. Битколов стал членом Союза художников России. Его произведения находятся в собрании Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, в галерее «Дракон» (Тайвань), в частных коллекциях в России, Японии, США, Англии и Франции.

Виктор Ахмет-Янович был талантливым художником и прекрасным педагогом. Как все по-настоящему творческие люди был очень восприимчив к фальши в искусстве. Пользовался огромным уважением и авторитетом в вопросах искусства, обожанием со стороны студентов.

Прощание с Виктором Битколовым состоится 26 июля с 12.30 в ритуальном зале на ул. Островского, 31. После — отпевание в храме Алексия, Человека Божия на ул. Катушечной, 14.