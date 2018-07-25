В Казани на ул. Баумана установили скульптуру «Конь-страна» 

Баумана 24 июля, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Судя по фотографиям, скульптура расположена около Академии наук РТ и станции метро «Кремлевская».
Напомним, автором скульптуры является финский скульптор татарского происхождения Рафаэль Сайфулин. По его словам, «Конь-страна» олицетворяет любовь к родному краю: конь несет на себе маленький мир — деревушку, в центре которой стоит мечеть. Высота скульптуры — 5 метров. Сделана она из светлой латуни с золочением. На скульптуре с ювелирной техникой тщательно проработаны детали — фигурки людей, животных, птиц, народных орнаментов.