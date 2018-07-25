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Внимание, вспышка: вторая капсула Calvin Klein с «полароидами» Энди Уорхола
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Внимание, вспышка: вторая капсула Calvin Klein с «полароидами» Энди Уорхола 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Американский бренд и фонд изобразительных искусств Энди Уорхола показали вторую совместную коллекцию Calvin Klein Underwear Andy Warhol: Exposures, '77-'85. Классические модели нижнего белья украшают 4 снимка: на них художник запечатлел свою подругу Даниэлу Мореру, редактора из Италии, и неизвестного жителя Нью-Йорка. Кадры были сделаны между 1977 и 1985 годами. На начало 80-х как раз пришлось увлечение художника фотографией. Благодаря его привычке не расставаться со своим Polaroid 24 у нас есть внушительный архив снимков Дебби Харри, Грейс Джонс, Бьянки Джаггер, Джека Николсона и многих других гостей «Фабрики» и «Студии 54». И, конечно, знаменитые автопортреты Энди — отца не только поп-арта, но и селфи.
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