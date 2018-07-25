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В ЮВАО открылась выставка «Дом для Души»
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В ЮВАО открылась выставка «Дом для Души» 

Управа Рязанского района 16 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
В Литературном музее-центре Константина Паустовского продлится на территории ЮВАО открылась выставка «Дом для Души». Она рассказывает о дружбе Паустовского с Пришвиным и продлится дол 10 сентября.
— Выставка подготовлена при участии Дома-музея Пришвина. В экспозицию вошли документы и фотографии, рассказывающие о дружбе между Пришвиным и Паустовским, — пояснили в пресс-службе музея.
Здесь можно увидеть письмо Пришвина, адресованное Паустовскому, книги с автографами из личной библиотеки Константина Георгиевича, а также авторские фотографии писателей.
Напомним, что музей расположен по адресу Кузьминская улица, дом 8. Музей открыт в любой день, кроме вторника.
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