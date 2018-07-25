В ЮВАО открылась выставка «Дом для Души»

В Литературном музее-центре Константина Паустовского продлится на территории ЮВАО открылась выставка «Дом для Души». Она рассказывает о дружбе Паустовского с Пришвиным и продлится дол 10 сентября.

— Выставка подготовлена при участии Дома-музея Пришвина. В экспозицию вошли документы и фотографии, рассказывающие о дружбе между Пришвиным и Паустовским, — пояснили в пресс-службе музея.

Здесь можно увидеть письмо Пришвина, адресованное Паустовскому, книги с автографами из личной библиотеки Константина Георгиевича, а также авторские фотографии писателей.

Напомним, что музей расположен по адресу Кузьминская улица, дом 8. Музей открыт в любой день, кроме вторника.