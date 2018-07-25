Успей в Третьяковку, пока действует ее «Другая Редакция»

Выставка-эксперимент «Третьяковка: Другая редакция» открыта в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу с 26 июля по 26 августа в рамках совместного проекта музея и магистерской программы «Стрелки» и Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Advanced Urban Design.

У входа в музей со стороны Москва-реки появилась инсталляция из шести колонн, каждая из которых посвящена конкретному аспекту современного городского проектирования.

Команда проекта «Третьяковка: Другая редакция» объединила специалистов галереи и молодых дизайнеров-урбанистов из России, Швеции и США, обучающихся по магистерской программе Advanced Urban Design. Выставка проходит при поддержке группы компаний «Инград».

«Студенты и преподаватели магистратуры Advanced Urban Design предложили посмотреть на музей как на город. Ведь Третьяковка — это огромный организм, по структуре действительно здорово напоминающий современный мегаполис. В игру охотно включились кураторы музея, которые выполняли в этой затее роль городского сообщества: они и вдохновляли, и активно форматировали проект.

В результате молодые дизайнеры-проектировщики смогли рассказать об особенностях профессионального поля урбанизма и применить некоторые методы городского проектирования в музейном пространстве. Ни разу еще не видела, чтобы из учебного задания вырос проект такого масштаба и качества», — рассказала куратор выставки и академический руководитель программы AUD Анастасия Смирнова

«Это наш первый эксперимент, в рамках которого мы пустили в святая святых студентов, недипломированных специалистов. Тем не менее, эксперимент удался: получилась очень интересная, необычная и смелая интерпретация Новой Третьяковки. Музей предстал как пространство города, и оказалось, что с урбанистической точки зрения мы выглядим неплохо и достойно, но есть потенциал для развития», — заместитель гендиректора Третьяковки Татьяна Мрдуляш

«Выставка как выпускной проект — это для нас стандартное решение, но каждый год мы расширяем зону влияния. Партнерство с Третьяковкой стало уникальной возможностью рассказать самой широкой аудитории о специфических знаниях и навыках, которые приобрели студенты.

Внедрившись в существующую экспозицию в виде комментариев, мы пытаемся объяснить, как другая оптика может привнести новый слой информации. Мы попытались нарушить классическую последовательность, которая считается нормой. В какой-то степени это даже провокация», — куратор выставки и архитектор Дарья Парамонова

По замыслу организаторов, колоннада у Третьяковки добавит к существующей архитектуре новые смыслы и визуальные связи между пространством города и пространством искусства.