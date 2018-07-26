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Молодежь Отрадного запустила проект по поддержке уличных художников
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Молодежь Отрадного запустила проект по поддержке уличных художников 

Управа района Отрадное 3 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
По инициативе молодых активистов в Отрадном стартовал проект по поддержке уличных художников, направленный на благоустройство района. Его запустили участники движения «55 добрых дел», созданное несколько лет назад молодежной палатой, сообщила одна из участниц движения Яна Кузьмичева.
— В реализации проекта нам помогают ребята, которые в этом разбираются. Стараемся у них учиться, а все желающие могут к нам присоединиться. Сейчас мы уже начали рисовать темы, связанные с природой, но хотелось бы видеть что-то интересное, новое, необычное, — отметила Кузьмичева. — Если у вас есть идеи, мысли, вы умеете рисовать и готовы воплотить свои идеи в жизнь — мы вас поддержим!
Лучшие работы будут отмечены руководителями района и самими волонтерами. Чтобы предложить свою идею для стрит-арта нужно написать в личные сообщения Яне Кузьмичевой по ссылке. (ак)
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