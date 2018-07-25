Художник Николай Вдовкин приедет в пятигорский культурный центр «Вера»

Эмальерное искусство было известно в Киевской Руси ещё с одиннадцатого века. Тогда перегородчатую эмаль выполняли по византийским образцам. Интерес к этому искусству возник во всём мире благородя русским мастерам. И сейчас Николай Вдовкин, как монументалист, педагог, график, эмальер и общественный деятель задаёт тон направлению как в нашей стране, так и в Европе.

Сейчас работы Вдовкина пользуются спросом в Австрии, Швейцарии и Германии. А в Пятигорске открытие состоится 29 июля в четыре часа вечера. Посетить выставку и поучаствовать в тематических мастер-классах можно до 18 августа.

В прошлом году художник из Ставрополя стал всемирно известным. Также в краевом центре недавно прошла выставка работ лучших мастеров со всего юга.

Источник: pobeda26.ru