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Художник Николай Вдовкин приедет в пятигорский культурный центр «Вера»
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Художник Николай Вдовкин приедет в пятигорский культурный центр «Вера» 

Собака.ru 17 минут назад
Фото: Собака.ru
Эмальерное искусство было известно в Киевской Руси ещё с одиннадцатого века. Тогда перегородчатую эмаль выполняли по византийским образцам. Интерес к этому искусству возник во всём мире благородя русским мастерам. И сейчас Николай Вдовкин, как монументалист, педагог, график, эмальер и общественный деятель задаёт тон направлению как в нашей стране, так и в Европе.
Сейчас работы Вдовкина пользуются спросом в Австрии, Швейцарии и Германии. А в Пятигорске открытие состоится 29 июля в четыре часа вечера. Посетить выставку и поучаствовать в тематических мастер-классах можно до 18 августа.
В прошлом году художник из Ставрополя стал всемирно известным. Также в краевом центре недавно прошла выставка работ лучших мастеров со всего юга.
Источник: pobeda26.ru
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