Жители Лефортова побывали в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей

Получатели социальных услуг из Лефортова посетили Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Это единственный в России музей издревле почитаемых на Руси меценатов. Об этом сообщили в филиале «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый».

— Экскурсанты познакомились с династиями российских меценатов, с их деятельностью и переплетением судеб, — пояснил сотрудник центра.

Один из залов музея хранит ценные бумаги периода экономического расцвета России: облигации, акции, атрибуты банковской и биржевой деятельности. (ис)