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Жители Лефортова побывали в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей
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Жители Лефортова побывали в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей 

Управа района Лефортово 3 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Получатели социальных услуг из Лефортова посетили Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Это единственный в России музей издревле почитаемых на Руси меценатов. Об этом сообщили в филиале «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый».
— Экскурсанты познакомились с династиями российских меценатов, с их деятельностью и переплетением судеб, — пояснил сотрудник центра.
Один из залов музея хранит ценные бумаги периода экономического расцвета России: облигации, акции, атрибуты банковской и биржевой деятельности. (ис)
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