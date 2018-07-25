Наталья Гончарова: какой была одна самых значимых художниц XX века

Многие искусствоведы по всему миру на сегодняшний день считают Наталью Гончарову одной из самых значимых художниц XX века. Приходясь знаменитой тезке, жене Александра Пушкина, правнучатой племянницей, она происходила из старинного дворянского рода, что совсем не помешало стать ей одной из самых первых женщин-авангардисток.

Обвинения в порнографии

Свой творческий путь Гончарова начала вольным слушателем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, планируя связать свою жизнь с искусством. Первоначально она занималась скульптурой, но после судьбоносного знакомства с художником, впоследствии своим будущим мужем Михаилом Ларионовым , обратилась к живописи. Именно под его влиянием Гончарова стала участвовать в громких и скандальных выставках, на которых перспективные талантливые авторы пытались реформировать, переиначивать искусство, а иногда просто веселиться и дурачить публику. Ее первая персональная выставка в 1910 году закрылась всего после одного дня работы. Поводом послужило обвинение Гончаровой в распространении порнографии. Полиция арестовала две работы художницы — «Натурщица с закинутыми за голову руками» и «Натурщица с руками на талии», посчитав их чересчур «соблазнительными». Такое обвинение против художественных произведений было выдвинуто впервые за историю Российского государства, так как творчество обычно оставалось неприкосновенным. Почему подобная ситуация возникла именно в отношении Ларионовой, до сих пор досконально неизвестно. Некоторые исследователи принимают во внимание тот факт, что обнаженная натура, публично выставленная в общественном пространстве, принадлежала кисти женщины, которой подобало бы вести себя более скромно. Позже суд оправдал Гончарову и вернул ей работы, но ее «взаимоотношения» с властями на этом не закончились. Двумя годами позже на выставке «Ослиный хвост», организованной вместе с Ларионовым, художница показывала цикл работ «Евангелисты», который не устроил церковь, выступившей против. Несколько картин даже были конфискованы, так как они противоречили традиционному изображению святых, основываясь на авангардистских практиках. Тем не менее, суд всегда решал в пользу Гончаровой.

Сторонница «традиционного авангарда»

Такое «отношение» и внимание Священного Синода к творчеству Натальи Гончаровой можно назвать более, чем необычным. По сравнению со своими коллегами-художниками, ее работы носили наименее провокационный характер. В 1910-х годах она «вращалась» в кругах русских футуристов, среди которых стоит назвать имена Алексея Крученых Велимира Хлебникова , Владимира Маяковского. Творчество писателей и художников, называвших себя футуристами, отличалось вызывающим характером и включало в себя все сферы искусства, вплоть до подчинения этим идеям своего образа жизни. В числе задач, которые футуристы ставили перед собой, например, было создание нового революционного искусства на обломках консервативного старого. Они пересмотрели многие устоявшиеся взгляды на типичные вещи, «вытаскивая» на поверхность то, на что раньше почти совсем не обращали внимание, облекая это в такие авангардные формы, которые были незнакомы пуристическому классическому русскому искусству. Гончарова всячески поддерживала их начинания, участвуя вместе с Ларионовом в скандальных художественных акциях, таких как съемки полуобнаженной в противоречивых фильмах-манифестах или шествие по улицам Москвы с раскрашенным разноцветными красками лицом, организованные футуристами. Но несмотря на то, что ее жизнь была «пропитана» бунтарским духом, в искусстве она обращалась больше к традиционным приемам, интерпретируя их в своей манере. Краеугольным камнем русской живописи всегда была иконопись, и Гончарова, конечно, черпала оттуда вдохновение. Вторым главным увлечением художницы было народное творчество и особенно лубок, представляющий собой печатные графические листы с простой и очень чопорно исполненной картинкой на актуальный сюжет, чаще всего развлекательного характера. Соединив два этих интереса и добавив от себя оригинальное видение и профессиональное чутье художника, Гончарова создавала уникальные произведения, совершенные не только по художественным качествам и своеобразные идейно, но также наполненные необыкновенным лиризмом, яркостью и наивностью, буквально «вдыхая» посредством кистей и красок в них жизнь.

Создательница лучизма

Поиском своей собственной манеры Наталья Гончарова занималась почти всю жизнь. На протяжении всей карьеры художница успела поработать во многих техниках и направлениях. Начинала она со скульптуры, позже продолжив свои художественные опыты уже на поле живописи, обратившись к импрессионизму, для которого характерно запечатление мимолетных состояний окружающей среды. На примере развития творчества Гончаровой буквально можно изучать разнообразие художественных течений, которые во множестве начали возникать в XX веке. Она увлекалась кубизмом, чьим флагманом был Пабло Пикассо , экспрессионизмом, выражая свои эмоции на холсте в крайних гиперболических формах, фовизмом, с его яркими жизнерадостными красками, примитивизмом, упрощая картинку так, что казалось ее рисовал ребенок. Но самым главным направлением стал для нее лучизм, который она изобрела вместе с Михаилом Ларионовым. Согласно теории этого течения, мы воспринимаем не сам предмет, а множество лучей источника света, отраженных от определенного предмета. Соответственно, на картине надо изображать эти самые лучи — фундамент всех окружающих нас вещей, — так мы приблизимся к изображению самой сущности внешнего мира. То есть художник минует «подготовительный» предметный шаг и переходит непосредственно к самому главному — нашему измерению, состоящему из множества разноцветных лучей. К сожалению, большого количества сторонников лучизм не нашел, отчего Гончарова вскоре оставила и его, оставив яркий след в истории искусств.

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