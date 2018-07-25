Тимофей Радя научил пермских школьников рисовать модные граффити

Уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя устроил в Перми школу граффити для подростков. Он собрал юных художников, которым всего по 14–16 лет и вместе с ними создал несколько новых арт-объектов в разных частях города.

Как сообщает пермский портал 59.RU, все ребята учатся в школе «За партой» при музее современного искусства PERMM. Они разбились на пять команд и в течение второй половины июля создали пять больших проектов на улицах Перми.

Например, на стене бывших детских яслей в сквере Пушкина ребята нанесли белой краской фразу «Ваше мнение очень важно для вас». Сначала они хотели написать другую фразу — «Пушкин — это не всё», но потом нашлись люди, которым она не понравилась. Тогда художники изменили концепцию.

— В какой-то степени в этой фразе мы дали ответ тем людям, которые временами некорректны, — говорят авторы. — Или же неуместно высказываются, не учитывая, важно ли это мнение для других людей.

Надпись подростки наносили с помощью трафарета. Работали с автовышки, используя краску из баллончиков.

Другая огромная надпись белой краской «Между нами вода» появилась на правом берегу Камы. Она вызвала много споров в соцсетях, многим пермякам не понравилось такое искусство, но другие горожане оценили задумку. Ребята работали над надписью у Камы три дня.

— Мы поняли, что в городе почти нет арт-объектов, связанных с рекой, — говорят юные художники. — И захотели сделать что-то о близости. Взяли тему разделения водой, но при этом сохранения связи через мост. В итоге наша команда остановилась на фразе «Между нами вода». Кому-то она может показаться очень простой, ведь это очевидно — да, между двумя берегами Камы 999 метров, и это вода. Но бывает так, что ты говоришь с человеком и вдруг осознаёшь, что тебя не понимают, потому что между вами словно вода. А ещё два берега Камы и их жители отличаются друг от друга. Получается, что в одну ёмкую фразу мы вложили много разных смыслов.

Кроме этого, на разных поверхностях Перми появился огромный иероглиф, разноцветный график, в котором зелёный цвет обозначает честность, сиреневый — жестокость, бирюзовый — зависть, розовый — самооценку, жёлтый — потребление. А ещё есть слово «ИнакоМЫслящие».

Перед отъездом из Перми Тимофей Радя выложил фото стрит-арта, сделанного на улице Уральской, посвящённого Победе, на своей страничке в Instagram. Он предложил художникам из Перми научиться рисовать.

Тимофей Радя — известный уличный художник из Екатеринбурга. Тимофей окончил философский факультет уральского университета, на последних курсах увлекся уличным искусством.

Одна из самых громких работ — серия портретов героев войны, выполненных с помощью «коктейля Молотова» на фасаде заброшенной больницы. Его же авторству принадлежит единственная русская работа, занесённая в известный мировой каталог уличного искусства Trespass — «Твой ход». Работы Ради можно увидеть на стенах домов и заборах в Екатеринбурге, Владикавказе, Киеве, Хельсинках.

В Екатеринбурге на проспекте Ленина каждый год зимой появляются абажуры на фонарях, которые тоже вешает Тимофей Радя.