Книги о дожде представили вниманию читателей библиотеки района Аэропорт

Книжная экспозиция «Музыка дождя, или что почитать в июле» открылась в библиотеке № 42 на улице Усиевича.

— Недавно у нас состоялась встреча книголюбов, на которой читательница библиотеки Зоя Ястребова представила вниманию собравшихся подборку изданий на тему летнего дождя. Книжная выставка так понравилась участникам встречи, что сотрудники библиотеки решили дополнить экспозицию другими «дождливыми» изданиями, — поделилась Гришина.

Любую книгу с экспозиции можно взять почитать домой.

Адрес библиотеки: ул. Усиевича, д. 16. (мю)