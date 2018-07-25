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Книги о дожде представили вниманию читателей библиотеки района Аэропорт
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Книги о дожде представили вниманию читателей библиотеки района Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Книжная экспозиция «Музыка дождя, или что почитать в июле» открылась в библиотеке № 42 на улице Усиевича.
В ней представлены произведения Эмили Бронте, Харуки Мураками, Романа Сенчина и многих других. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Татьяна Гришина.
— Недавно у нас состоялась встреча книголюбов, на которой читательница библиотеки Зоя Ястребова представила вниманию собравшихся подборку изданий на тему летнего дождя. Книжная выставка так понравилась участникам встречи, что сотрудники библиотеки решили дополнить экспозицию другими «дождливыми» изданиями, — поделилась Гришина.
Любую книгу с экспозиции можно взять почитать домой.
Адрес библиотеки: ул. Усиевича, д. 16. (мю)
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