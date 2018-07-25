Выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018: платформа для развития международного сотрудничества и укрепления нефтегазовой отрасли России

В этом году общая площадь выставки составила 20 000 кв.м, в ней приняли участие 564 компании из 36 стран мира. За 4 дня работы с экспозицией ознакомились 17 575 специалистов из 64 регионов России и 55 стран мира. Доля потенциальных байеров среди посетителей выставки составила 63%. Порядка 50% от общего числа посетителей — это новые контакты, что позволило экспонентам существенно обновить свою базу потенциальных клиентов.

Выступая с приветственным словом, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный отметил, что количество компаний, принимающих участие в выставке — а их более 500 — говорит о её значимости и международном признании. «Такие выставки очень важны и для развития отрасли, и для нашей страны в целом, они дают возможность актуализировать и показать достижения в развитии нефтегазодобывающей индустрии и нефтегазового сервиса в нашей стране. Очень важно, что техника и технологии зачастую создаются для отрасли в процессе международного сотрудничества», — отметил П. Завальный.

В выставке MIOGE приняли участие ведущие российские и зарубежные производители нефтегазового оборудования и технологий: Газпром Татнефть , Вымпел, Draeger, Интера, Mitsubishi Electric, НьюТек Сервисез, ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация), ОМК (Объединенная металлургическая компания), Пакер Тулз, РЭП Холдинг, Schneider Electric, ТЭМ— ПО (Набережночелнинский трубный завод), Форт Диалог, Элемер и многие другие.

Также на выставке были широко представлены ключевые китайские компании: CNPC, SINOPEC, Honghua, Huawei и коллективные экспозиции провинций Синьцзян и Сычуань. Спонсорами выставки стали компании Schneider Electric и ГазпромСтройТЭК Салават. Официальным партнером по информационно-коммуникационным технологиям выступила компания Huawei. Генеральный информационный партнёр — МИА «Россия Сегодня | »РИА Новости»

Впервые участие ряда российских компаний в выставке и конгрессе было обеспечено финансовой поддержкой Российского экспортного центра, который возместил участникам от 50 до 80% общей стоимости участия. Коллективный стенд на выставке представила Тюменская область. «В течение всех дней работы выставки стенд посещали представители крупных российских нефтяных и нефтесервисных компаний, а также руководители международных компаний, которых интересовали экспортные поставки оборудования и технологий из Тюмени», — отметила Директор Центра внешнеэкономической деятельности