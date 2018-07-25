Выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018: платформа для развития международного сотрудничества и укрепления нефтегазовой отрасли России 

В этом году общая площадь выставки составила 20 000 кв.м, в ней приняли участие 564 компании из 36 стран мира. За 4 дня работы с экспозицией ознакомились 17 575 специалистов из 64 регионов России и 55 стран мира. Доля потенциальных байеров среди посетителей выставки составила 63%. Порядка 50% от общего числа посетителей — это новые контакты, что позволило экспонентам существенно обновить свою базу потенциальных клиентов.
В церемонии торжественного открытия выставки MIOGE и Российского нефтегазового конгресса приняли участие: член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно — продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике Павел Завальный, директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ Александр Гладков, заместитель Директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Муратов, председатель Комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей по химической промышленности, Президент Российского Союза химиков Виктор Иванов, директор по поддержке экспорта энергетического и тяжёлого машиностроения Российского экспортного центра Владимир Белоусов, советник по энергетике, охране окружающей среды и климату Департамента экономики Посольства Федеративной Республики Германия г-жа Эллен фон Зитцевиц, заместитель Председателя Комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей по выставочной деятельности Владимир Банников.
Выступая с приветственным словом, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный отметил, что количество компаний, принимающих участие в выставке — а их более 500 — говорит о её значимости и международном признании. «Такие выставки очень важны и для развития отрасли, и для нашей страны в целом, они дают возможность актуализировать и показать достижения в развитии нефтегазодобывающей индустрии и нефтегазового сервиса в нашей стране. Очень важно, что техника и технологии зачастую создаются для отрасли в процессе международного сотрудничества», — отметил П. Завальный.
В выставке MIOGE приняли участие ведущие российские и зарубежные производители нефтегазового оборудования и технологий: Газпром, Татнефть, Вымпел, Draeger, Интера, Mitsubishi Electric, НьюТек Сервисез, ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация), ОМК (Объединенная металлургическая компания), Пакер Тулз, РЭП Холдинг, Schneider Electric, ТЭМ— ПО (Набережночелнинский трубный завод), Форт Диалог, Элемер и многие другие.
Также на выставке были широко представлены ключевые китайские компании: CNPC, SINOPEC, Honghua, Huawei и коллективные экспозиции провинций Синьцзян и Сычуань. Спонсорами выставки стали компании Schneider Electric и ГазпромСтройТЭК Салават. Официальным партнером по информационно-коммуникационным технологиям выступила компания Huawei. Генеральный информационный партнёр — МИА «Россия Сегодня | »РИА Новости».
Впервые участие ряда российских компаний в выставке и конгрессе было обеспечено финансовой поддержкой Российского экспортного центра, который возместил участникам от 50 до 80% общей стоимости участия. Коллективный стенд на выставке представила Тюменская область. «В течение всех дней работы выставки стенд посещали представители крупных российских нефтяных и нефтесервисных компаний, а также руководители международных компаний, которых интересовали экспортные поставки оборудования и технологий из Тюмени», — отметила Директор Центра внешнеэкономической деятельности
Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт. 15-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018 18–21 июня 2018 14-й Российский нефтегазовый конгресс / RPGC 2018 в рамках выставки 18–19 июня 2018 Москва, МВЦ «Крокус Экспо» www.mioge.ru oil-gas@ite-expo.ru Организатор: Группа компаний ITE Пресс-служба: pr@ite-expo.ru +7 (499) 750-08-28 www.ite-russia.ru Поддержка бизнеса Тюменской области осуществляется в рамках проекта «Экспортный марафон», который реализуют Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» и Центр поддержки экспорта. Главной задачей проекта является увеличение объема несырьевого экспорта региона и рост числа экспортеров. В ходе выставки стенд Тюменского региона посетил и президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков, который также провел переговоры с руководителями компаний и более подробно узнал о выпускаемой продукции. Алтайский край представил на выставке коллективную экспозицию предприятий региона при поддержке Министерства экономического развития Алтайского края, в рамках которой для нужд нефтегазовой отрасли было представлено более 30 предложений от предприятий региона. Посетители ознакомились с широким спектром новинок нефтегазового оборудования, которые были продемонстрированы на стендах компаний.