В Москве откроется выставка «Здесь и сейчас!»

В московском Центральном Манеже откроется выставка современного искусства «Здесь и сейчас!» Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Как отмечают организаторы, цель проекта — выявить новые художественные тенденции и направления, которые сближают актуальное искусство с жизнью столицы. На выставке будут представлены более 50 проектов — «самых ярких примеров инициатив, формирующих культурный ландшафт мегаполиса».

Экспозиция будет разделена между двумя этажами Манежа — на одном выставят мультимедийные работы, видеоинсталляции и интерактивные объекты, на другом пройдут театральные представления, лекции, мастер-классы и музыкальные импровизации.

Выставка, созданная Департаментом культуры Москвы, откроется 1 августа и продлится до 20-го числа.