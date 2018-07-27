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В Москве откроется выставка «Здесь и сейчас!»
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В Москве откроется выставка «Здесь и сейчас!» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В московском Центральном Манеже откроется выставка современного искусства «Здесь и сейчас!» Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают организаторы, цель проекта — выявить новые художественные тенденции и направления, которые сближают актуальное искусство с жизнью столицы. На выставке будут представлены более 50 проектов — «самых ярких примеров инициатив, формирующих культурный ландшафт мегаполиса».
Экспозиция будет разделена между двумя этажами Манежа — на одном выставят мультимедийные работы, видеоинсталляции и интерактивные объекты, на другом пройдут театральные представления, лекции, мастер-классы и музыкальные импровизации.
Выставка, созданная Департаментом культуры Москвы, откроется 1 августа и продлится до 20-го числа.
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